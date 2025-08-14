Catamarca: Chaile, acusado de asesinar a la docente Ramos, ya está en el Penal de Miraflores

Este jueves, Edgar Esteban Chaile fue trasladado desde Santa María hasta el Penal de Miraflores donde permanecerá alojado hasta el juicio por el femicidio de su expareja Ramona Ramos.

El traslado lo efectuó una comitiva especialmente arribada desde Capital para cumplir con el diligenciamiento judicial.

Chaile está imputado por el delito de “homicidio agravado por el vínculo, mediando violencia de género”, por la muerte de la docente de Belén 41 años, ocurrida en la localidad santamariana de El Recreo, el pasado 15 de junio. La defensa sostiene que el individuo es inocente ya que la muerte de la mujer fue accidental.