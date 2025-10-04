Catamarca cerró una participación histórica en los Juegos Evita 2025 de Mar del Plata: 34 medallas

La delegación de Catamarca finalizó este sábado su participación en los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2025 con un desempeño sobresaliente, sumando 34 medallas en total entre deportes convencionales y adaptados, en una edición que reunió a miles de jóvenes de todo el país en la ciudad de Mar del Plata.
Durante seis intensas jornadas, los y las deportistas catamarqueños demostraron talento, esfuerzo, compañerismo y un profundo espíritu de equipo, dejando a la provincia entre las más destacadas del certamen nacional.
DEPORTES CONVENCIONALES
Medallas de Oro (4)
• Thomas Breppe – Ciclismo, 500 mts
• Tiziano Calderón – Atletismo, 80 mts llanos
• Equipo Masculino de Gimnasia Artística – Campeones Nacionales
(Ramiro Efraín Vega Rabinovich, Baltazar Alessandro y Lucas Mancilla)
• Valentina Corpacci – BMX Freestyle
Medallas de Plata (5)
• Julia Reyna Furque – Judo (Polideportivo 250, Capital)
• Sofía Chayle – Triatlón (Capital)
• Fernanda Varas y Tadeo Joaquín Robledo – Tiro con Arco Mixto
• Javier Correa – Atletismo, 2000 mts marcha masculino (Vilismán, Dpto. El Alto)
• Giovanni García – E-Sports
Medallas de Bronce (3)
• Melina Agüero – Boxeo Femenino (hasta 50 kg)
• Tadeo Joaquín Robledo – Tiro con Arco Masculino
• Emilio Valdez – Atletismo, 600 mts llanos masculino (Siján, Dpto. Pomán)
Participaciones destacadas:
• Skate: Lionel Mamani (6°) y Sofía Campos (7°), ambos de Santa María.
DEPORTE ADAPTADO
Medallas de Oro (14)
• Milagros Nieva – Natación Adaptada, 25 mts Mariposa
• Julián Nieva – Natación Adaptada, 25 mts Libre
• Celeste Mansilla – Salto en Largo, 100 mts y 200 mts
• Magalí Contreras – 200 mts, 100 mts, Bala y Salto
• Gerónimo Tarifa – 200 mts, 100 mts, Bala y Salto
• Valentín Ybañez – Powerlifting Adaptado, 90 kg (Promocional)
Medallas de Plata (3)
• Celeste Mansilla – Bala
• Uriel Quiroga – Salto y 1500 mts
Medallas de Bronce (5)
• Esteban Barrionuevo – Natación Adaptada, 25 mts Espalda
• Uriel Quiroga – 200 mts
• Nicolás Contreras – 100 mts
• Nicolás Coronel – 200 mts
• Darío Luna – Tenis de Mesa Adaptado, Single
La Secretaría de Deportes y Recreación, dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Catamarca, agradece de manera especial a los deportistas, por su entrega en cada competencia, a los profesores, entrenadores y cuerpos técnicos, por la formación y el acompañamiento constante, a las familias de los atletas, a los médicos, kinesiólogos, choferes y personal de logística, que garantizaron la atención, el traslado y el bienestar de la delegación, a las escuelas, clubes e instituciones deportivas, por ser la base de este proceso y al Gobierno de la Provincia de Catamarca, por el respaldo integral que hizo posible esta histórica participación.
Los Juegos Evita 2025 dejan un saldo histórico para Catamarca: 34 medallas, pero sobre todo la certeza de que el deporte es inclusión, integración y futuro para nuestros jóvenes.