Catamarca cerró una participación histórica en los Juegos Evita 2025 de Mar del Plata: 34 medallas

La delegación de Catamarca finalizó este sábado su participación en los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2025 con un desempeño sobresaliente, sumando 34 medallas en total entre deportes convencionales y adaptados, en una edición que reunió a miles de jóvenes de todo el país en la ciudad de Mar del Plata.

Durante seis intensas jornadas, los y las deportistas catamarqueños demostraron talento, esfuerzo, compañerismo y un profundo espíritu de equipo, dejando a la provincia entre las más destacadas del certamen nacional.

DEPORTES CONVENCIONALES

Medallas de Oro (4)

• Thomas Breppe – Ciclismo, 500 mts

• Tiziano Calderón – Atletismo, 80 mts llanos

• Equipo Masculino de Gimnasia Artística – Campeones Nacionales

(Ramiro Efraín Vega Rabinovich, Baltazar Alessandro y Lucas Mancilla)

• Valentina Corpacci – BMX Freestyle

Medallas de Plata (5)

• Julia Reyna Furque – Judo (Polideportivo 250, Capital)

• Sofía Chayle – Triatlón (Capital)

• Fernanda Varas y Tadeo Joaquín Robledo – Tiro con Arco Mixto

• Javier Correa – Atletismo, 2000 mts marcha masculino (Vilismán, Dpto. El Alto)

• Giovanni García – E-Sports

Medallas de Bronce (3)

• Melina Agüero – Boxeo Femenino (hasta 50 kg)

• Tadeo Joaquín Robledo – Tiro con Arco Masculino

• Emilio Valdez – Atletismo, 600 mts llanos masculino (Siján, Dpto. Pomán)

Participaciones destacadas:

• Skate: Lionel Mamani (6°) y Sofía Campos (7°), ambos de Santa María.

DEPORTE ADAPTADO

Medallas de Oro (14)

• Milagros Nieva – Natación Adaptada, 25 mts Mariposa

• Julián Nieva – Natación Adaptada, 25 mts Libre

• Celeste Mansilla – Salto en Largo, 100 mts y 200 mts

• Magalí Contreras – 200 mts, 100 mts, Bala y Salto

• Gerónimo Tarifa – 200 mts, 100 mts, Bala y Salto

• Valentín Ybañez – Powerlifting Adaptado, 90 kg (Promocional)

Medallas de Plata (3)

• Celeste Mansilla – Bala

• Uriel Quiroga – Salto y 1500 mts

Medallas de Bronce (5)

• Esteban Barrionuevo – Natación Adaptada, 25 mts Espalda

• Uriel Quiroga – 200 mts

• Nicolás Contreras – 100 mts

• Nicolás Coronel – 200 mts

• Darío Luna – Tenis de Mesa Adaptado, Single

La Secretaría de Deportes y Recreación, dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Catamarca, agradece de manera especial a los deportistas, por su entrega en cada competencia, a los profesores, entrenadores y cuerpos técnicos, por la formación y el acompañamiento constante, a las familias de los atletas, a los médicos, kinesiólogos, choferes y personal de logística, que garantizaron la atención, el traslado y el bienestar de la delegación, a las escuelas, clubes e instituciones deportivas, por ser la base de este proceso y al Gobierno de la Provincia de Catamarca, por el respaldo integral que hizo posible esta histórica participación.

Los Juegos Evita 2025 dejan un saldo histórico para Catamarca: 34 medallas, pero sobre todo la certeza de que el deporte es inclusión, integración y futuro para nuestros jóvenes.