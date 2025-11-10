Catamarca: cerró la Feria del Libro 2025

La XVII Feria del Libro de Catamarca culminó el domingo 9 de noviembre tras cuatro días intensos de actividades, lecturas y encuentros que convocaron a miles de personas en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA) y el Cine Teatro Catamarca.

Con un total de 125 actividades distribuidas entre ambos espacios, la feria recibió la visita de 36.556 , según los registros de las cámaras instaladas por la organización. A lo largo de las jornadas, hubo 60 stands, 50 presentaciones de libros, 23 talleres, 20 charlas y paneles, 13 obras de teatro, 3 intervenciones artísticas y 17 recitales, que llenaron de vida cultural el centro de la ciudad.

La ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán, celebró el cierre de esta nueva edición destacando “la alegría de culminar una feria en un espacio renovado, con una programación amplia y diversa, y una gran participación del público en cada una de las actividades propuestas”. “Para muchos de los que visitaron esta edición, fue la primera vez que pudieron participar de la feria, porque destacaron que se hizo en el centro”.

Por su parte, la secretaria de Gestión Cultural, Laura Maubecin, realizó un balance “muy positivo” del evento y subrayó el crecimiento de la feria tanto en cantidad de propuestas como en público. “Hubo más de 2.000 personas en los talleres del CataLab y muchísimas más en las actividades paralelas. Nos visitaron escuelas y autores de distintos puntos de la provincia —Antofagasta, Pomán, Santa María, Andalgalá, Tinogasta, Belén, Ancasti, Santa Rosa, Valle Viejo— y también muchos turistas. La feria se consolida como una propuesta cultural y turística, y CATA como una puerta abierta a la cultura catamarqueña en toda su diversidad”, expresó.

En materia de ventas, el reporte general del Banco Nación arrojó un monto total de $27.844.018,30 en 800 operaciones, con un ticket promedio de $36.830, a lo que se suman las ventas en efectivo registradas por la Biblioteca Julio Herrera, que alcanzaron $1.500.000 y las de la Tienda CATA, de Artesanías, que superó un millón en ventas.Estos números no contemplan las ventas en efectivo realizadas desde los diferentes stands.

Las librerías y editoriales participantes coincidieron en que fue una edición “muy exitosa”, destacando el interés del público y la buena ubicación del nuevo espacio.

Desde Catálogos (SFVC), Sol y Nazarena contaron que “los libros más buscados fueron los de Gabriel Rolón y Viviana Rivero, pero también hubo mucho interés en literatura juvenil y educativa”.



José, de Libros para Emprendedores, celebró su primera participación: “Fue una experiencia muy positiva por el contacto con el público y las editoriales. Me encantó ver tanto entusiasmo y una organización impecable”.

Desde Belén, Nancy de Ediciones Mundo Libro destacó las ventas de libros didácticos y para infancias, mientras que Facundo Perea, de Octubre Libros (SFVC), valoró la cercanía de CATA: “Al ser céntrico, hubo más concurrencia. Vendimos bien, sobre todo novelas y libros de autoayuda”.

También hubo espacio para propuestas inclusivas e innovadoras. Caleido, emprendimiento de juegos didácticos para personas con discapacidad, superó ampliamente sus expectativas. “Nos dimos a conocer, el público respondió muy bien y las ventas fueron excelentes”, comentó su representante, Alejandro Álvez.

En la misma línea, Lucía Zaghis, de Pumpeli, creadora de juegos de mesa literarios, señaló que “la gente se mostró muy interesada y volvió a comprar nuevos juegos, lo que habla del vínculo que se crea año a año”.

El público también compartió su entusiasmo. Yani, una visitante, destacó “la ubicación céntrica, el ambiente colorido y la organización”. Cristina, otra asistente, celebró “la puesta en valor de la Casa de Gobierno histórica y la realización de la feria en el centro, que facilita el acceso y promueve la lectura y la cultura catamarqueña”.

Con esta edición, la Feria del Libro Catamarca reafirma su papel como uno de los encuentros culturales más importantes del Noroeste argentino, donde autores, editores, lectores y artistas convergen para celebrar ssszel poder de la palabra y la diversidad del pensamiento.