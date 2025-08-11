Catamarca: categórica respuesta de la diputada radical Natalia Herrera a las “amenazas” de expulsión del partido

La diputada provincial Natalia Herrera, salió al cruce esta noche del domingo, al documento emitido por el Comité Provincia de la Unión Cívica Radical, con la advertencia de echar del partido a quienes sean afiliados o dirigentes que participen de las próximas elecciones legislativas, por afuera del partido.

Herrera acusó a la actual conducción partidaria del radicalismo, de actuar en connivencia con el Gobierno provincial, y les restó autoridad para decidir expulsiones, porque son funcionales al oficialismo.

La publicación completa de Natalia Herrera en redes sociales:

“¿Cuál UCR? ¿La que arregla con el Gobierno?”

“Los que se reunieron en secreto con funcionarios del gobierno en la casa de Alfredo Marchioli, ex presidente de nuestra UCR en San Antonio, a espaldas de los afiliados y de la militancia, son los mismos que hoy quieren decidir quién se queda y quién se va del partido. No olvidemos que en la reunión del “Pacto” estuvieron el vicegobernador Rubén Dusso, el ex ministro Juan Cruz Miranda, Cecilia Guerrero, Rosales y otros representantes del oficialismo. Y estuvieron también ustedes, los que encabezan la lista de diputados Provinciales de la UCR, los que en la campaña anterior no movieron un dedo, los que trabajaron poco o nada, y los que se encargaron de excluir a medio radicalismo. Ahora nos acusan de ser “demasiado opositores”. Pero no se confundan muchachos y muchachas…no somos funcionales a sus arreglos con el oficialismo, no nos callamos. Esa es la diferencia. Ustedes hacen acuerdos a espaldas de la militancia, de la dirigencia, y luego buscan disciplinar con amenazas de expulsión? Vendieron el partido a sus acuerdos. La UCR es mucho más que un grupo de cómodos sentados en un cargo”.