Catamarca: casi una decena de heridos por un siniestro vial en Ambato

Esta tarde en ruta provincial N°4, km. 26 aproximadamente, por causas que se tratan de establecer una camioneta Renault Kangoo, de color blanco, dominio AF494HZ, al mando de Vega Néstor Esteban (65), en compañía de Martínez Ramona Hortensia (78), Galíndez Ramona Alicia (55), Vega Yohana del Carmen (29), y una niña de 5 años, colisionó frontalmente con un automóvil Chevrolet Spin gris, dominio KSE-901, conducido por Aragón Yohana Beatriz (48), Yamil Yapura (18), dos adolescentes de 16 y 17 años, y Kevin Reartes (18).
Producto del siniestro, todas las personas fueron asistidas por personal de salud del Hospital de El Rodeo y Caps Las Juntas, y fueron trasladadas al nosocomio de El Rodeo, y a los Hospitales San Juan Bautista y de Niños Eva Perón de esta Ciudad Capital, por lo que intervino personal de la Comisaría El Rodeo para labrar las actuaciones correspondientes, bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste.