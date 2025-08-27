Radio TV Valle Viejo
Catamarca: capacitación por “Justicia en las Escuelas, Juicio por Jurados”

En la mañana de hoy, en el Salón San Martín de la Corte de Justicia, la ministra Dra. Rita Verónica Saldaño y el ministro Dr. Jorge Rafael Bracamonte mantuvieron una reunión institucional con el Ministro de Educación de la Provincia, Nicolás Rosales Matienzo, y su equipo técnico, a fin de reafirmar y coordinar lo que será la segunda etapa del Programa de Capacitación “Justicia en las Escuelas; Juicio por Jurados”, proyecto impulsado por la Ministra Saldaño y coordinado en esa primera etapa con la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA).

Acompañaron al ministro de Educación los funcionarios Pablo Figueroa, director de Educación Privada, Social y Cooperativa; Silvina Perea, Directora de Educación Secundaria; Roxana Monasterio, secretaria de Educación; Belén Carrizo Moreta y el Dr. Cesar Garetto Secretario de Innovación Educativa,

Este programa, que se implementó en 2024 con una prueba piloto en escuelas, permitió que estudiantes secundarios participaran en simulaciones de juicios por jurados, con resultados altamente positivos en cuanto al interés, la participación y la apropiación de los valores de la justicia.

La segunda etapa tiene por objetivo profundizar la formación y sensibilización de docentes de nivel secundario de las áreas afines en las circunscripciones de Tinogasta, Belén, Santa María, Andalgalá, Recreo y Capital.

Las capacitaciones prevén charlas y conversatorios a cargo de jueces, fiscales y asesores de menores, que les permitirá replicar y continuar con las simulaciones de Juicios por Jurados en atención de que dicha actividad se encuentra dentro de la curricula del Ministerio de Educación.
Asimismo, reconociendo esta instancia como una actividad de formación y actualización profesional, el Ministerio de Educación otorgará certificación con puntaje docente.

