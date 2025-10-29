Catamarca: capacitación en chacinados de cabra y oveja en el marco de la Semana de la Educación Técnica

En el CIP de Huachachi, Andalgalá, se lleva a cabo una capacitación sobre la elaboración de chacinados de cabra y oveja, en el marco de la Semana de la Educación Técnica. Participan alumnos de 6° y 7° año de la Escuela Agrotécnica, quienes durante la jornada realizan prácticas vinculadas al aprovechamiento integral de la producción caprina y ovina.

La propuesta es organizada de manera conjunta entre la Escuela Agrotécnica, el INTA con la colaboración de la Secretaría de Planificación del Municipio a cargo de la Prof. Florencia Sanagua, reafirmando el compromiso institucional con la formación técnica y la vinculación productiva local.

Durante la tarde se desarrollará la parte teórica de la capacitación, completando así una jornada integral de aprendizaje.