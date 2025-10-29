Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Catamarca: capacitación en chacinados de cabra y oveja en el marco de la Semana de la Educación Técnica

En el CIP de Huachachi, Andalgalá, se lleva a cabo una capacitación sobre la elaboración de chacinados de cabra y oveja, en el marco de la Semana de la Educación Técnica. Participan alumnos de 6° y 7° año de la Escuela Agrotécnica, quienes durante la jornada realizan prácticas vinculadas al aprovechamiento integral de la producción caprina y ovina.

La propuesta es organizada de manera conjunta entre la Escuela Agrotécnica, el INTA con la colaboración de la Secretaría de Planificación del Municipio a cargo de la Prof. Florencia Sanagua, reafirmando el compromiso institucional con la formación técnica y la vinculación productiva local.

Durante la tarde se desarrollará la parte teórica de la capacitación, completando así una jornada integral de aprendizaje.

  • Catamarca: capacitación en chacinados de cabra y oveja en el marco de la Semana de la Educación Técnica

    Catamarca: capacitación en chacinados de cabra y oveja en el marco de la Semana de la Educación Técnica

    En el CIP de Huachachi, Andalgalá, se lleva a cabo una capacitación sobre la elaboración de chacinados de cabra y oveja, en el marco de la Semana de la Educación Técnica. Participan alumnos de 6° y 7° año de la Escuela Agrotécnica, quienes durante la jornada realizan prácticas vinculadas al aprovechamiento integral de la producción…

  • Tristeza en Catamarca, por el fallecimiento de una joven kinesióloga

    Tristeza en Catamarca, por el fallecimiento de una joven kinesióloga

    Florencia Bazán, una kinesióloga catamarqueña de 33 años, falleció luego de haber sufrido un ACV isquémico, y generó un profundo pesar entre colegas, familiares y amigos. Bazán trabajaba en el Centro de Kinesiología Deportiva José Oviedo, siendo era muy valorada por su dedicación y calidez humana. Desde la institución dieron a conocer su tristeza a través de una publicación…

  • Convocan en Catamarca a investigadores, para integrarse al Registro Provincial que los nuclea

    Convocan en Catamarca a investigadores, para integrarse al Registro Provincial que los nuclea

    El Ministerio de Salud de la provincia lanzó una convocatoria para consolidar un registro de investigadores en salud, promover redes de colaboración y fortalecer políticas sanitarias basadas en evidencia. La inscripción está abierta a profesionales de distintos niveles y ámbitos. Con el objetivo de visibilizar a los profesionales e investigadores en salud, fortalecer la colaboración…

  • Liberaron en Catamarca a uno de los sospechosos por el asesinato de Jesús Vergara

    Liberaron en Catamarca a uno de los sospechosos por el asesinato de Jesús Vergara

    El joven de 27 años, detenido ayer en el marco de la investigación por el homicidio de Jesús Alejandro Vergara ocurrido el lunes, recuperó hoy miércoles la libertad, por recomendación médica, debido a que cursaría una dolencia que le impediría permanecer en una celda. Sin embargo, continuará vinculado a la causa. Por el contrario, Leopoldo…

  • Catamarca: si no llueve, se complicará la situación del Dique Las Pirquitas

    Catamarca: si no llueve, se complicará la situación del Dique Las Pirquitas

    La baja del nivel del Dique Las Pirquitas, en el departamento Fray Mamerto Esquiú, preocupa a las autoridades y la comunidad. La situación se complica por la falta de lluvias. El director de Riego de la provincia, Javier Castro, habló esta mañana de miércoles con Radio TV Valle Viejo indicando que las últimas lluvias no…

  • El gobernador Kicillof no está en la lista de “dialoguistas” incluida en la reunión con Milei, pero quiere ir

    El gobernador Kicillof no está en la lista de “dialoguistas” incluida en la reunión con Milei, pero quiere ir

    El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, no recibió ninguna invitación de parte de Casa Rosada para participar del encuentro que tendrá lugar mañana y que estará encabezado por el presidente Javier Milei. Así lo confirmaron fuentes cercanas al mandatario provincial luego de que el grupo de gobernadores denominados “dialoguistas” sí recibieran una participación de parte del Gobierno.…

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3 Publicidad 4