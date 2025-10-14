Catamarca: CAMYEN extiende el plazo de la licitación pública para proyectos mineros en Tinogasta

La empresa Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN S.E.) comunica que, por decisión del Directorio, se ha dispuesto extender el plazo para la presentación de ofertas en la Licitación Pública destinada a proyectos mineros en las áreas Filo de la Vicuña y Gold Nugget, ubicadas en el departamento Tinogasta, provincia de Catamarca.

La prórroga se establece con el objetivo de permitir a las empresas interesadas cumplimentar debidamente los requisitos establecidos en los pliegos de bases y condiciones, garantizando así un proceso transparente y competitivo.

La convocatoria está abierta a empresas nacionales e internacionales interesadas en desarrollar actividades de exploración con opción a explotación, conforme a las condiciones técnicas y administrativas vigentes.

Las áreas Filo de la Vicuña y Gold Nugget, de más de 5.000 hectáreas cada una, exhiben características geológicas favorables para la presencia de cobre, oro y metales base, ya que se localizan sobre el Lineamiento Valle Ancho, reconocido por su potencial en depósitos tipo pórfido. Están ubicadas en el sector occidental del departamento Tinogasta, próximas al Paso Internacional San Francisco, lo que ofrece ventajas logísticas y estratégicas para futuros desarrollos mineros.

Los pliegos pueden adquirirse en las oficinas de CAMYEN S.E. (Vicario Segura 784, 2° piso, San Fernando del Valle de Catamarca) o solicitarse al correo legalescamyen@camyen.com.ar. El valor del pliego se mantiene en USD 5.000.

El nuevo plazo de presentación de propuestas se extiende hasta las 10:00 horas del 17 de noviembre de 2025, mientras que la apertura de sobres tendrá lugar ese mismo día a las 11:00 horas, en las oficinas de CAMYEN S.E. – Área Legales.