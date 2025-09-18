Catamarca: campaña solidaria de policías en Tinogasta

Efectivos de la Jefatura de Zona “J” Fiambalá, llegaron hasta las localidades de Chuquisaca, Mesada de Zárate, La Ciénega, Antinaco y Palo Blanco, Departamento Tinogasta, donde hicieron entrega de alimentos no perecederos que fueron recolectados tras una campaña solidaria, en la que colaboraron el propio personal policial y a la que sumaron también muchas personas de buena voluntad, comercios y establecimientos educativos de la zona.

Cabe resaltar, que esta acción fue iniciada para ayudar a pobladores de la zona demostrando con ello solidaridad y altruismo hacia la comunidad, quienes se mostraron muy agradecidos por tan noble gesto.