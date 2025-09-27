Catamarca: camioneta terminó destrozada y su conductor hospitalizado al chocar contra un camión

Ayer, personal de la Comisaría de San Antonio se hizo presente en la Ruta Nacional N° 157, a la altura del Km. N° 1.032, del paraje Las Esquinas, Departamento La Paz, donde se produjo un siniestro vial.

Gonzalo Oviedo (47), circulaba en un camión Scania, y por causas que se tratan de establecer colisionó con una camioneta Toyota Hilux, al mando de Franco David Coronel (47).

Los hombres sufrieron lesiones y fueron asistidos por facultativos médicos de la zona, quienes trasladaron al conductor del rodado menor a un Nosocomio de la Ciudad de Frías, Provincia de Santiago del Estero, por lo que finalmente trabajaron en el lugar Peritos de la División Criminalística de la Policía de la Provincia, tomando conocimiento la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, desde donde se impartieron las medidas a cumplimentar.