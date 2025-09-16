Catamarca: cambio de horario para el Trekking por La Quebrada

Los martes, jueves y sábados de setiembre se podrá realizar trekking por La Quebrada, como una de las actividades previstas en la agenda que propone la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital.

La Agencia Los Puestos organizadora de la experiencia, informó que, a raíz del calor que ya se evidencia en esta época del año, las salidas se realizarán a las 15.30 hs..

Dicha práctica de senderismo tendrá su punto de encuentro en el Pueblo Perdido de la Quebrada y se podrá recorrer el Sendero Arroyo Lascano, uno de los afluentes del río El Tala que desemboca a la altura del Calvario; o la Lomada de la Aguada, un espacio natural con alto valor histórico y cultural. Por consultas se pueden comunicar a los contactos: +54 9 383 437-0249 o +54 9 383 433-7280.