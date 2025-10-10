Catamarca: buscan desde ayer a dos adolescentes desaparecidas en Santa María y hay un arrestado





La Policía de Catamarca y familiares de Guadalupe Mariana Ríos, de 15 años, llevan adelante una intensa búsqueda para dar con su paradero. Fue vista por última vez el jueves 9 de octubre alrededor de las 19:00, en el Departamento Santa María.

Guadalupe mide 1,70 metros, es de contextura robusta, tez trigueña y tiene el cabello largo negro hasta los hombros. Al momento de su desaparición vestía un buzo verde con capucha, pantalón de jean claro y zapatillas verdes con detalles blancos tipo Bonitas.

La denuncia fue radicada en la Comisaría Departamental de Santa María, y las autoridades solicitaron la colaboración de toda la comunidad para aportar cualquier dato que ayude a localizarla.

Fuentes policiales informaron que hay un sospechoso arrestado en la averiguación de estas desapariciones.

Quienes puedan brindar información deben comunicarse de inmediato al 911, al 3834-008879 (celular o WhatsApp) o al 3834-437835 (fijo).

Datos de la otra menor, Celena Jazmín Ayuza: