Catamarca: buscan definir ejes productivos para Tinogasta

En la localidad de Tinogasta se llevó a cabo una reunión entre cooperativas, asociaciones y el INTA con la finalidad de consensuar y priorizar ejes productivos del departamento Tinogasta y definir una estrategia conjunta de trabajo a través de las organizaciones formales vigentes.

Con este espíritu los participantes acordaron coordinar esfuerzos para llevar adelante actividades complementarias en el ámbito productivo, comercial, social y de servicios, con el fin de potenciar el desarrollo de sus asociados y optimizar los recursos disponibles. De este acuerdo se desprendieron los alcances que tendrá la propuesto y los beneficios para el territorio tales como uso compartido de instalaciones, maquinarias y equipos, comercialización conjunta de productos y/o servicios, organización de capacitaciones, talleres y actividades formativas, gestión de proyectos productivos, sociales y ambientales en forma asociada, intercambio de experiencias y asistencia técnica mutua y gestión de proyectos de Desarrollo Territorial con alcance Regional.

Para ello, cada organización e institución se comprometió a participar activamente en las actividades conjuntas que se programen, respetar los principios de cooperación, solidaridad y equidad, aportar recursos humanos, materiales y técnicos en la medida de sus posibilidades y acuerdos específicos.

Como primera actividad articulada se propusieron acciones para la elaboración de un proyecto integral productivo, industrial, comercial con alcance regional y avanzar en la conformación de una figura legal que agrupe las organizaciones y permita canalizar las gestiones de producción, comerciales y búsqueda de financiamiento.

Participaron la Cooperativa Agroindustrial Jóvenes Productores el Kakán SRL, la Cooperativa de Trabajo y provisión de Servicios para Productores Rurales “Agroindustrial Tinogasta LTDA, la Cooperativa de Trabajo y provisión de Servicios para Productores Rurales “Productores Agroganaderos el Abaucán LTDA”, la Asociación Civil de Productores El Salado y la Agencia de Extensión Rural del INTA en Tinogasta.