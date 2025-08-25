Radio TV Valle Viejo
Catamarca: buscan a un joven de 18 años desaparecido en El Pajonal

En la noche del domingo, aproximadamente a las 21:50, la señora Victoria Ríos (29), domiciliada en El Pajonal, departamento Pomán, informó a la policía que su sobrino, Ángel Jorge Herrera, de 18 años, había salido de su hogar por la mañana y hasta ese momento no había regresado, desconociéndose su paradero.

Ante la denuncia, personal del Subcomando de Patrulla El Pajonal se trasladó a la zona. Durante el operativo, se encontró a la hermana del padre del joven, quien indicó que este se encontraba más adelante en las inmediaciones de Suriyaco, intentando dar con el jovencito.

El progenitor explicó que por la mañana había notado a su hijo decaído y callado. Al ausentarse temporalmente hacia Aimogasta, Herrera se retiró hacia la zona de campo con dirección a El Pajonal. Según se indicó, fue seguido brevemente por un hermano menor, quien le pidió que regresara a casa; el joven respondió que no volvería y que podía acompañarlo o regresar a la vivienda. Otro hermano mayor intentó seguirlo a caballo, pero perdió su rastro cerca de Suriyaco.

Ángel Herrera vestía un buzo celeste, pantalón largo negro y botines, y llevaba consigo únicamente su teléfono celular, al cual se comunicaron varias veces sin obtener respuesta. El domicilio del joven se encuentra en un puesto denominado La Canchita, a unos 7 kilómetros del puesto Balde Pampa.

La búsqueda se realiza en una zona de difícil acceso, completamente oscura y con bajas temperaturas, lo que complica las tareas. Las fuerzas policiales reanudaron la búsqueda a primera hora de este lunes, con la colaboración de personal de Cría Pomán, Grupo GIR de Saujil, baqueanos de la zona y, de ser necesario, la División Canes sin resultados positivos.

Fuente: La Unión

