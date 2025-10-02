Catamarca: brigadistas intervienen en incendio forestal en San Antonio del Cajón

La Brigada de Lucha contra Incendios Forestales, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Orden Público, trabajó este miércoles en un foco ígneo registrado en la zona de San Antonio del Cajón, departamento Santa María.

El incendio se desarrolla a 3.300 metros de altura, lo que impide el uso de medios aéreos como helicópteros o aviones hidrantes, ya que no operan por encima de los 2.700 metros.

El equipo de brigadistas se desplegó en el flanco derecho, el sector más cercano a la localidad, donde realizó tareas de sofocación con herramientas manuales, logrando contener la propagación del fuego. La vegetación afectada corresponde principalmente a pastizales y arbustales de altura.

Pobladores de la zona señalaron que, durante la mañana, el incendio no presentaba actividad, aunque con el paso de las horas se reactivó. Para acceder al área de trabajo, los brigadistas debieron caminar aproximadamente una hora y media por un terreno de difícil tránsito.

La intervención priorizó la protección de la zona más próxima al pueblo. Está previsto continuar con tareas de monitoreo y control durante la jornada de este jueves, ante la posibilidad de nuevas reactivaciones.