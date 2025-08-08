Catamarca: boqueteros saquearon un taller en Valle Viejo

En un nuevo golpe al comercio local, delincuentes irrumpieron durante la madrugada en el taller “JD Chapa y Pintura”, ubicado en calle Guttemberg s/n de la localidad de Sumalao, departamento Valle Viejo. Los ladrones, que actuaron con total impunidad, ingresaron al lugar tras romper un portón metálico y sortear un tapial en la parte sur del inmueble.

El establecimiento, propiedad de Diego Gastón Vega, fue violentado entre la tarde del día anterior y las primeras horas del 8 de agosto. Los malvivientes desvalijaron literalmente el lugar, llevándose costosas herramientas de trabajo, maquinaria especializada y hasta una mascota que habitaba el lugar.

Según el parte oficial, sustrajeron:

(1) máquina soldadora Mig color azul y blanco

(1) hidrolavadora marca 3D (verde y negro)

(1) hidrolavadora industrial (gris)

(5) máquinas pulidoras (de distintas marcas y colores)

(1) aspiradora Stihll

(1) máquina para sacar bollos (rojo y negro)

(1) taladro marca Daihatsu

(1) pistola de impacto marca Daihatsu

(1) atornilladora marca Dewalt

(1) amoladora Dewalt

(1) expansor de caños

Herramientas varias: tubos, llaves de 8 al 30 y pinzas



Todo indica que los delincuentes actuaron con conocimiento del lugar, tiempo y herramientas necesarias para operar con rapidez y precisión. Personal policial de la Unidad Judicial N° 10 tomó intervención tras el aviso recibido desde la Comisaría de San Isidro. Se trabaja para identificar a los autores del hecho, mientras crece la preocupación entre los vecinos por la ola de inseguridad que azota a la zona.

