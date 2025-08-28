Catamarca: boqueteros en Valle Viejo robaron herramientas de un galpón

Un vecino de San Isidro fue víctima de delincuentes que ingresaron a su propiedad tras abrir un boquete en la pared de un depósito ubicado en el patio trasero. El hecho ocurrió entre las 20.45 y las 22.00, cuando el dueño de casa salió y al regresar descubrió el faltante de varias herramientas.

Todavía se están cuantificando otros elementos de valor que habrían sido sustraídos, entre ellos electrodomésticos y prendas de vestir. La Policía investiga, pero la preocupación crece entre los habitantes de Valle Viejo por la seguidilla de hechos con la misma modalidad.

La imagen es solamente ilustrativa

Fuente: Catamarca en Cana