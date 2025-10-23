Radio TV Valle Viejo
Catamarca: BGH construirá un parque solar de 10 MW en Valle Chico

Esta mañana, en Casa de Gobierno, el gobernador Raúl Jalil recibió, junto al ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot y el ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente, Eduardo Niederle, al representante del Grupo BGH, Manuel Pérez Larraburu, para dialogar sobre obras de energía que la compañía iniciará en Capital.

El proyecto de obra prevé la construcción de un parque solar de 10 megavatios (MW) en Valle Chico, una iniciativa clave que marcará un nuevo paso en el camino hacia la energía sustentable en el Valle Central de Catamarca.

El proyecto no solo busca generar energía limpia y renovable, sino también mejorar la calidad del suministro eléctrico en toda la zona. Como parte del mismo, se desarrollará una obra de media tensión que conectará Valle Chico con el centro de la ciudad y la línea que va hacia El Rodeo, fortaleciendo la red de distribución provincial.

“Con esta obra vamos a beneficiar la calidad del servicio eléctrico y fomentar el crecimiento del consumo, acompañando el desarrollo urbano y productivo de la provincia”, destacó Pérez Larraburu.

Desde BGH expresaron su satisfacción por la concreción del acuerdo y adelantaron que esperan mostrar avances significativos en los próximos meses, con la meta de comenzar a inyectar energía solar al sistema local en el corto plazo.

El proyecto se enmarca dentro de la política provincial de transición energética impulsada por el gobierno con el propósito de impulsar las energías renovables y eficiencia energética.

