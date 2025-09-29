Catamarca: Belén tiene sus primeras Estaciones de la Ruta del Telar

El Gobierno de Catamarca, junto a los municipios de Hualfín, Puerta de San José y Londres, inauguraron el pasado sábado las primeras Estaciones de la Ruta del Telar en las localidades del departamento Belén.

Las obras se concretaron con fondos provenientes del Fideicomiso Minero, y representan un hito histórico en el proyecto Ruta del Telar, que busca fortalecer la identidad cultural de Catamarca y abrir nuevas oportunidades de desarrollo local para las comunidades, sus artesanos, productores y prestadores de servicios.

Las ceremonias de inauguración contaron con la presencia del gobernador Raúl Jalil; la diputada nacional Silvana Ginocchio; los ministros de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria; de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguilllot, y Hacienda y Obra Pública, Juan Marchetti; el diputado provincial, Juan Carlos Ledesma, los intendentes Marcelo Villagrán (Hualfín), Alberto Espinoza (Puerta de San José) y Roberto Rodríguez (Londres), artesanos, productores , prestadores de servicios y vecinos, que celebraron la apertura de estas Estaciones como una oportunidad concreta para visibilizar el patrimonio textil ancestral de Catamarca y generar más oportunidades de trabajo y desarrollo para la región.

La Ruta del Telar, impulsada por el Gobierno de Catamarca, a través del Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos junto a JICA, con el apoyo de UNESCO, Alwalleed Philantropies y el Consejo Federal de Inversiones, municipios, se basa en la metodología japonesa OVOP (Un Pueblo, Un Producto), que promueve el trabajo colectivo para potenciar los tesoros locales y generar desarrollo con inclusión y participación comunitaria.

Cada Estación contará con cuatro módulos: exposición y venta de productos artesanales y regionales, información turística, espacio gastronómico con identidad culinaria local, y servicios y mantenimiento. Su gestión será articulada a través de un Consejo de Administración tripartito, integrado por representantes del Estado provincial, el municipio e instituciones del sector privado que forman parte de la Ruta del Telar, garantizando un modelo participativo y de articulación público-privada.

En el marco de la inauguración se firmaron convenios con los intendentes de Hualfín, Puerta de San José y Londres, a fin de establecer la articulación operativa del funcionamiento de las Estaciones, incorporando criterios de sustentabilidad, capacitación permanente, valorización del trabajo artesanal con precios justos y promoción del desarrollo local con especial atención a productores, comunidades originarias, cooperativas y mujeres emprendedoras.

Asimismo, se anunció la apertura de la convocatoria para la concesión de los espacios gastronómicos de las Estaciones, con el objetivo de promover emprendimientos locales y garantizar una oferta culinaria enraizada en la identidad cultural de cada territorio.

Con estas inauguraciones, la Ruta del Telar inicia una nueva etapa en su expansión, que continuará sumando estaciones en distintos puntos de la provincia, consolidándose como un proyecto modelo a nivel nacional e internacional.