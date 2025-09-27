Catamarca azotada por los fuertes vientos que provocaron destrozos en viviendas, con caída de postes y de árboles

Durante la noche de viernes y madrugada de este sábado se reportaron cuantiosos daños en precarias viviendas, más la caída de postes del tendido eléctrico y de árboles en distintos sectores del Valle Central.

Las fuertes ráfagas del viento que estaban pronosticado para este viernes se hicieron presentes de manera más violenta en horas de la noche. En la Capital, los cortes en el suministro eléctrico impactaron en los cuatro puntos cardinales.

EC SAPEM confirmó fallas en las redes de Coneta, La Viñita, Chumbicha y Valle Chico, afectando a usuarios. Por estas horas personal de áreas técnicas y operativas de la empresa trabaja en las zonas afectadas para restituir el servicio.

Uno de los tantos reportes señalaban que alrededor de las 21:30 horas de anoche en avenidas Mariano Moreno y Juan Pablo Vera, dos columnas del tendido eléctrico se desplomaron y un árbol se precipitó sobre un automóvil Renault 12 Break. El cableado cayó sobre una motocicleta en la que se trasladaba una mujer y un niño, provocando un derrape. El menor no sufrió lesiones pero la ella quedó tendida en la arteria con intensos dolores.

La imagen de portada que ilustra este informe, corresponde a uno de tres árboles que se desplomaron en Avenida 34, cerca de Avenida Presidente Castillo.



