Catamarca: avanza la investigación por el robo de computadoras en el Colegio Nacional, y ya se recuperaron algunas

El hecho de inseguridad fue denunciado el pasado sábado en la Capital, luego que delincuentes forzaran las aberturas del Colegio Nacional Fidel Mardoqueo Castro, en calle Sarmiento, a escasos metros de Plaza 25 de Mayo.

Del interior del establecimiento, los malvivientes sustrajeron 80 computadoras y otros objetos de valor, ocasionando un gran perjuicio para la institución.

Hoy lunes se conoció que la Justicia avanza en la investigación y, bajo las órdenes del fiscal Laureano Palacios, este lunes se concretaron varios allanamientos que permitió recuperar algunas de las netbook del programa Conectar Igualdad.

La imagen es solamente ilustrativa