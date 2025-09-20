Catamarca: avanza la construcción del Acueducto de Recreo

La Provincia continúa con un plan de obras hídricas para mejorar y optimizar el servicio de agua potable en todo el territorio provincial. En este marco, durante su visita a la localidad de Recreo, el gobernador Raúl Jalil recorrió la obra del Acueducto que se ejecuta con recursos provinciales.

El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, la diputada provincial, María Argerich, y la dirigente lapaceña Debora Romero. En la oportunidad, el titular de la cartera de Gobierno remarcó la importancia de la obra, de la cual sostuvo que “esta es una gran obra para Recreo, puesto que optimizará algo tan esencial como es el agua y le dará estabilidad al servicio por las próximas décadas”.

A la vez, celebró que el gobierno de Catamarca haya logrado la licitación de la obra del Acueducto desde el dique El Bolsón que va a dotar de agua potable a las localidades de Quirós y Frías, pero que en general beneficiará a todo el departamento de La Paz. “Se trata de una obra gestionada por la Provincia ante Nación, que tendrá financiamiento internacional”.

Respecto de la obra del Acueducto en Recreo, es realizada por el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, a través de Aguas de Catamarca SAPEM, y contempla la ejecución de 23.000 metros de cañería de DN 350 mm en PRFV y 2.000 metros de cañería de diámetro 500 mm en PRFV. Las mismas llevarán el vital líquido desde la zona de perforaciones hasta la cisterna existente en la localidad. El objetivo principal es el cambio de la cañería existente que se encuentra obsoleta, para solucionar y garantizar el servicio durante los próximos 20 años.