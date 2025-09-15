Radio TV Valle Viejo
Catamarca avanza en gestiones para incrementar el intercambio comercial y turístico con China

En el marco de la Feria CIFIT, que se desarrolla en la ciudad de Xiamen, Provincia de Fujian en China, la comitiva de Catamarca mantuvo una sería de reuniones con Holdings y empresas interesadas en explorar e incrementar el intercambio comercial que existe entre Fujian con la Argentina en general y en particular con la provincia de Catamarca.

En este contexto se reunieron con las máximas autoridades de CCPIT (China Council for de Promotion of the International Trade in Xiamen) y ITG Holding, una entidad que agrupa un gran número de empresas para su vinculación internacional y un Holding empresario con variadas capacidades tanto en la manufactura como en los servicios, respectivamente.

En sendos encuentros la comitiva catamarqueña expuso sobre la totalidad de la oferta exportable de la provincia a los fines de explorar nuevas posibilidades de comercialización o, inclusive, algunas posibles nuevas inversiones en Catamarca.

También, en el marco de CIFIT, las autoridades provinciales compartieron una jornada de trabajo con ejecutivos de la empresa Xieman Airlines que busca opciones para conectar -vía convenios con Aerolíneas Argentinas- la ciudad de Xiamen con Argentina de manera más directa y fluida.

Es importante mencionar, en este punto, que Xiamen Airlines tiene una empresa subsidiaria dedicada a la gestión de paquetes turísticos, XMair Travel. Las autoridades catamarqueñas sostuvieron que “la reunión fue de importancia porque pudimos hacer llegar la gran oferta turística que tiene nuestra Catamarca y avanzamos en el diálogo para que sea incorporada ante eventuales nuevos horizontes de trabajo con la apertura de esta nueva ruta aérea”.

La comitiva catamarqueña estuvo representada por el ministro de Minería Marcelo Murua; la diputada nacional Fernanda Ávila; el presidente de CAMYEN, Hugo Moya, entre otras autoridades. Además, acompañó la Cónsul General de Argentina en Guangzhou, María Arrieta. Por ITG holding participó Li Yong, Gerente de desarrollo Cooperativo de Xiamen, y por la agencia de viajes de Xiamen Airlines, Zhuang Xiaohui, gerente general.

