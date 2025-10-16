Radio TV Valle Viejo
Catamarca: avanza el proyecto para extender el sistema eléctrico provincial a toda la Puna

El gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, recibió al intendente de Antofagasta de la Sierra, Mario Cusipuma, para repasar los avances de proyectos y obras que se ejecutan en la Puna catamarqueña para fortalecer la infraestructura y los servicios esenciales en la región.

En el encuentro, el mandatario confirmó que a través de la empresa Energía de Catamarca se avanza con el proyecto de la Línea Eléctrica de 33 kV, que ya está casi lista en el tramo Villa Vil-Barranca Larga, para extenderla hasta Laguna Blanca, y posteriormente a El Peñón y Antofagasta de la Sierra. Esta obra permitirá independizar y reforzar el sistema energético de la Puna, que actualmente depende en gran parte de grupos electrógenos y paneles solares, garantizando un suministro más estable para todas las comunidades de la Puna.

El intendente Cusipuma expresó tras la reunión que “estamos muy contentos de la factibilidad del proyecto de electrificación para toda la Puna. Es bueno saber que pronto estaremos interconectados al tendido eléctrico provincial. Es una obra muy importante para todos los antofagasteños”.  

Por otra parte, el ministro Juan Marchetti comentó que en los próximos días maquinaria de Vialidad Provincial estará en Antofagasta para iniciar con los trabajos de la obra de agua potable, una demanda prioritaria para los vecinos de la zona.

También, se debe recordar que, en El Peñón se ejecuta la obra de la red cloacal, y continúan los trabajos en el Hospital de Antofagasta de la Sierra, infraestructura clave para el fortalecimiento del sistema sanitario de toda la región puneña.

Respecto al tema salud en puntual, el intendente manifestó que “pudimos coordinar acciones con la ministra de Salud para tener una atención permanente con médicos y enfermeros en el departamento”.

Del encuentro también participaron los ministros de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria; de Salud, Johana Carrizo; y de Hacienda y Obras Públicas, Juan Marchetti; el vicepresidente de Energía de Catamarca Sapem, Eduardo Cusillo, entre otras autoridades provinciales.

  Catamarca: avanza el proyecto para extender el sistema eléctrico provincial a toda la Puna

