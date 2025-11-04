Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Catamarca avanza con la optimización del servicio de agua

El gobernador Raúl Jalil encabezó una reunión con parte de su equipo para definir una agenda de obras y acciones que el Gobierno provincial desarrollará en el norte del departamento Belén. Del encuentro participaron el ministro de Hacienda y Obras Públicas, Juan Marchetti, autoridades de Vialidad Provincial, equipos técnicos de Aguas de Catamarca SAPEM, y la secretaria de Estado del Gabinete, Luz Soria.

En la reunión se acordó que este viernes partirán comitivas de Vialidad y Aguas de Catamarca hacia Villa Vil y la región puneña. Los equipos técnicos recorrerán los caminos de la zona para evaluar su estado y analizar la trazabilidad, en particular en la zona de Cuesta Redonda.

A su vez, los especialistas de Aguas de Catamarca realizarán relevamientos en Corral Blanco, La Angostura y otras comunidades cercanas, con el propósito de planificar obras que optimicen el servicio de agua potable en toda la región.

Obras en comunidades

Aguas de Catamarca SAPEM, en conjunto con el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, ejecuta actualmente una serie de obras fundamentales para mejorar y ampliar el acceso al agua potable en distintas localidades de Belén. Los proyectos apuntan a fortalecer la captación, conducción y distribución del recurso, beneficiando directamente a numerosas familias e instituciones.

En Azampay, se lleva adelante la obra de mejoramiento del acueducto, que presenta un avance del 40%. El proyecto, diseñado para mitigar los efectos de las crecidas del río sobre la red, contempla la instalación de 3.000 metros de cañería PEAD de diferentes diámetros, beneficiando a 65 familias y 9 instituciones públicas.

En Corral Blanco, se ejecuta una nueva red de agua potable de 6.000 metros de extensión total, de los cuales ya se instalaron 3.200. Esta obra permitirá mejorar el servicio para más de 60 familias.

En Ampujaco, se completó la construcción de una galería filtrante entre el 17 y el 21 de octubre de 2025. Esta infraestructura permitirá optimizar la captación de agua cruda y asegurar su potabilización.

Además, se proyectan obras en La Angostura, Peñas Negras, Aguas Calientes, Laguna Blanca y Chistín, cada una diseñada según las necesidades particulares de cada comunidad.

Entre las obras proyectadas se encuentran una galería filtrante, red de agua potable, mejora de obra de toma y red de agua, entre otras intervenciones que beneficiarán directamente a los habitantes de las comunidades. 

  • Comienzan los play-offs del Catamarca Pádel Tour

    Comienzan los play-offs del Catamarca Pádel Tour

    El torneo que se juega entre semana, culminó su fafse regular, y entre martes y miércoles tiene la disputa, en Adami, de los 4tos de Final de las cuatro categorías en juego Luego de una durísima primera fase, con siete partidos disputados cada dupla, la 2da Edición del Catamarca Pádel Tour tiene, entre este martes…

  • Catamarca avanza con la optimización del servicio de agua

    Catamarca avanza con la optimización del servicio de agua

    El gobernador Raúl Jalil encabezó una reunión con parte de su equipo para definir una agenda de obras y acciones que el Gobierno provincial desarrollará en el norte del departamento Belén. Del encuentro participaron el ministro de Hacienda y Obras Públicas, Juan Marchetti, autoridades de Vialidad Provincial, equipos técnicos de Aguas de Catamarca SAPEM, y…

  • La defensa ante la Justicia del conductor que provocó la tragedia familiar en José C. Paz

    La defensa ante la Justicia del conductor que provocó la tragedia familiar en José C. Paz

    Amante de la noche, fanático de la velocidad y un apasionado por el cuarteto. Así, si uno observa sus cuentas de redes sociales, se lo puede describir brevemente a Michael Jean Carballo, el conductor que protagonizó un choque fatal en la localidad bonaerense de José C. Paz, por el cual murieron Enzo y Eliana Benítez. Mientras “Micha”, tal como lo…

  • Policías de Catamarca secuestraron 81 paquetes de hojas de coca en un puesto caminero de Capayán

    Policías de Catamarca secuestraron 81 paquetes de hojas de coca en un puesto caminero de Capayán

    Anoche, a las 21:00, mientras numerarios de la Dirección Seguridad Vial de la Policía de la Provincia realizaban operativos de control vehicular e identificación de personas en el puesto caminero de “Nueva Coneta”, ubicado en la Ruta Nacional N° 38, de esa localidad del Departamento Capayán, controlaron automóvil Ford Fiesta, de color azul, conducido por un hombre de…

  • Hospital Garrahan: nuevo aumento salarial, será cercano al 60% en la asignación básica para todo su personal

    Hospital Garrahan: nuevo aumento salarial, será cercano al 60% en la asignación básica para todo su personal

    El Hospital Garrahan anunció un incremento salarial cercano al 60 por ciento en la asignación básica para todo su personal, medida que alcanzará a trabajadores de planta, contratados bajo régimen de empleo público, becarios y residentes con Beca Institución. Según informó la institución, el aumento consolida el proceso de mejora iniciado en diciembre de 2023, con la nueva gestión…

  • Catamarca: detienen a un joven que manejaba peligrosamente una moto y quiso agredir a personal policial

    Catamarca: detienen a un joven que manejaba peligrosamente una moto y quiso agredir a personal policial

    En la madrugada de hoy, a las 03:20, mientras numerarios del GAM-Pampa realizaban recorridos preventivos por la ruta provincial N° 41, en inmediaciones al barrio 32 Viviendas, de la localidad de San José de Piedra Blanca, Departamento Fray Mamerto Esquiú, aprehendieron a una persona del sexo masculino de apellido Leiva (20), en virtud que, momentos antes, habría sido sorprendido…

Publicidad 1 Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3 Publicidad 4