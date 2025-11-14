Catamarca: autoridades de La Rioja visitaron la Planta de Procesos de Fiambalá, recibidas por representantes de Zijin-Liex

Informe: Multimedios El Abaucán Digital

En el marco de una agenda institucional orientada a fortalecer los vínculos entre provincias del Norte Grande, la vicegobernadora de La Rioja, Teresita Leonor Madera, realizó una visita oficial a la Planta de Procesos Fiambalá, acompañada por los diputados provinciales Raúl Eduardo Cabral y Nicolás Antonio Martínez; junto a sus asesores Fernando Arel Torres y Nicolás Antonio Martínez Delgado y los concejales Gastón Horacio Manuel Córdoba y Joaquín Sanz.

La comitiva fue recibida por representantes de Zijin-Liex, encabezados por el subgerente general Chen Jiajun; los asistentes del CEO, Gao Juntao y Yue Xiaosong; el gerente de Recursos Humanos, Zou Xiwang; y el gerente de Administración y Servicios Generales, Liang Hao, junto al equipo del Departamento de Responsabilidad Social. El diálogo giró en torno a los avances en seguridad industrial, sostenibilidad ambiental y la vinculación que impulsa la empresa con la comunidad.

Más tarde, durante el recorrido, el ingeniero Ángel Barrionuevo, Jefe de Planta, brindó detalles sobre las operaciones de producción de carbonato de litio. La visita tuvo como propósito intercambiar experiencias y fortalecer la cooperación interprovincial en materia de desarrollo productivo y social.

Comunicaron que Zijin-Liex cree firmemente que, reafirmar el compromiso conjunto entre Catamarca y La Rioja en materia de minería sostenible contribuye a fortalecer la integración territorial y el desarrollo equilibrado de la región.