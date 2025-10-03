Catamarca aumenta la cantidad de medallas cosechadas en los Evita 2025 de Mar del Plata

El juicio contra un pastor evangélico de la ciudad de El Carmen, Jujuy, acusado de haber abusado sexualmente de dos niñas, finalmente ya tiene fecha de inicio y el próximo lunes 13 de octubre, en el Palacio de Tribunales, se cumplirá con la primera audiencia. Dante Reynaldo Gómez, se encuentra imputado por ser el supuesto autor material de los delitos…