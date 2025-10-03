Catamarca aumenta la cantidad de medallas cosechadas en los Evita 2025 de Mar del Plata

El atleta Emilio Valdez, de Siján (Departamento Pomán), conquistó la Medalla de Bronce en los 600 mts llanos masculino en Atletismo.
El atleta Emilio Valdez, de Siján (Departamento Pomán), conquistó la Medalla de Bronce en los 600 mts llanos masculino en Atletismo.
Matías Ozorio, señalado como el coautor junto a Tomy Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, del triple femicidio narco de Florencio Varela, se negó a declarar este viernes ante el fiscal Adrián Arribas, a cargo de la investigación. Ozorio había aterrizado en el aeropuerto de El Palomar casi pisando la medianoche de este viernes. Vino desde Lima, donde fue detenido…
El futbolista catamarqueño que actualmente milita en el club brasileño Palmeiras, fue convocado por el Lionel Scaloni para integrar la Selección Argentina de Fútbol. Moreno, de 26 años, vuelve así a ser parte del seleccionado nacional, esta vez para los amistosos a disputarse en Estados Unidos. Si bien la mayoría de los nombres son viejos…
El atleta Emilio Valdez, de Siján (Departamento Pomán), conquistó la Medalla de Bronce en los 600 mts llanos masculino en Atletismo.
En las últimas horas, se conoció que el Tribunal de Enjuiciamiento resolvió dejar sin efecto el jury iniciado contra el fiscal de Instrucción N°5, Hugo Costilla, en el marco del caso Wika. La decisión se tomó luego de que el fiscal del Tribunal, Guillermo Narváez, considerara que no existían elementos suficientes para sostener una acusación. Fuentes judiciales confirmaron al…
El Gobierno nacional anunció la puesta en marcha de un plan de modernización integral para el Hospital Garrahan, con una inversión de 30.000 millones de pesos destinada a obras y tecnología de última generación. El objetivo se informó, es reposicionar la institución como el principal centro pediátrico de alta complejidad en América Latina y elevar…
El juicio contra un pastor evangélico de la ciudad de El Carmen, Jujuy, acusado de haber abusado sexualmente de dos niñas, finalmente ya tiene fecha de inicio y el próximo lunes 13 de octubre, en el Palacio de Tribunales, se cumplirá con la primera audiencia. Dante Reynaldo Gómez, se encuentra imputado por ser el supuesto autor material de los delitos…