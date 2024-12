Audiencia de oposición a elevación a juicio contra funcionaria judicial por grave hecho de tránsito fatal en Catamarca: la defensa acusó a la víctima

Se trata del caso que tiene como víctima a Lucas Pereyra, quien quedó en sillas de ruedas y con gravísimas secuelas al ser atropellado por un automóvil conducido por Mariana Pedraza, una funcionaria judicial.

En los primeros días de noviembre, la Justicia de Catamarca elevó a juicio la causa que tiene como acusada a Pedraza como responsable del accidente en el que resultó lesionado Pereyra, que se desplazaba en una moto.

El abogado querellante, Gabriel Díaz, había solicitado la elevación a juicio al fiscal de Instrucción Nº 4 Federico Aldeco en el mes de agosto.

Para la querella, la investigación penal preparatoria ya estaba en condiciones de ser clausurada para la realización del juicio por aquel hecho lamentable de la madrugada del 13 de marzo de 2022 en “La Punta del Asfalto”, Departamento Valle Viejo.

La defensa de la imputada se opuso, y este miércoles en el Juzgado de Control de Garantías número uno, a cargo del doctor Rodolfo Maidana, se concretó la audiencia de oposición que había planteado la defensa de la funcionaria judicial Mariana Pedraza por este grave siniestro vial.

El abogado Gabriel Díaz habló a la salida de la audiencia, indicando que “cada una de las partes ha esgrimido sus posiciones y fundamentos. Obviamente la defensa aduciendo por qué no debería ir a juicio. Hemos hecho lo propio, junto con el Ministerio Público Fiscal y esta querella, a los efectos de acreditar que estaban dados los suficientes elementos con la probabilidad suficiente en esta instancia procesal para que sea elevada juicio, por supuesto, por el hecho que se le imputa”

Díaz consideró que “está sumamente acreditado el grado de culpabilidad en cuanto al grado de imprudencia y conducción temeraria y antirreglamentaria, hubo ahí unas cuestiones de mero tecnicismo en cuanto a que si había un sinónimo de los términos o no. Nosotros hemos planteado que estos no son antagónicos y no se oponen y hemos fundamentado bien desde el punto de vista legal, como así también de algunas cuestiones que se ponían en duda con respecto a querer invertir la carga probatoria y suministrar también peso de culpa a la víctima, cuestión que no es así en absoluto. Y ha quedado acreditado el grado de imprudencia de Mariana Pedraza, tanto en las pericias como también en las pruebas testimoniales de los testigos que se han prestado a declarar en la causa”.

Por su parte, la víctima de este hecho, Lucas Pereyra se refirió a la posición de la defensa de pretender echarle la culpa por el choque, y dijo que “yo me sentí bien. Solo espero que haya justicia. Me estuvieron hablando todo el tiempo de que esto iba a pasar, estoy tranquilo en todo momento. Y fue lo que hice hoy. Tendría que tener justicia, pero ya no sé. Pero si fuera justa, tendría que tener justicia. No le entendí primero cuando decía que yo iba alcoholizado y no puedo manejar alcoholizado. Así que no me cerraba. Estaremos esperando lo que diga el juez”.

Ahora hay que aguardar los próximos diez días. Como no hay persona detenida, lo explicaba el magistrado, va a dar la resolución que va a ser notificada vía correo electrónico a cada una de las partes.

En los fundamentos de la defensa, por lo cual dice que no podía ser elevada la causa a juicio, habló de la valoración parcial por parte del Ministerio Público Fiscal de las pruebas, que solo se valoró lo que perjudicaba a su cliente y no así lo que era a favor de ella, haciendo mención de que circulaba a 40 kilómetros por hora, que no era una velocidad excesiva y además dijo que confundía imprudente con negligente. Todo esto va a ser valorado por el magistrado quien va a resolver si deja firma la elevación a juicio o si regresa el expediente a la Fiscalía.