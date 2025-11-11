Catamarca: atraparon a un ladrón de motos en la Capital

A las 13:00 de la tarde de hoy, efectivos de la Comisaría Tercera tomaron conocimiento de que en inmediaciones a la Escuela Municipal N° 1 “El Principito”, una persona del sexo masculino habría intentado sustraer una motocicleta que se encontraba estacionada en la zona.

Rápidamente y con las características recabadas, en la plaza Jorge Bermúdez, los policías observaron al presunto autor y este al notar la presencia de la unidad móvil, emprendió la fuga ingresando a una vivienda del lugar, donde finalmente fue aprehendido el joven de apellido Bobanyi (20).

Por lo acontecido, el sujeto fue trasladado y alojado en la seccional a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Este, desde donde se impartieron las directivas a cumplimentar.