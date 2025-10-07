Catamarca: atrapan en Belén a un adolescente que era buscado por un asesinato en Buenos Aires

Belén está revolucionado por un operativo policial concretado esta mañana de martes a las 06:00, inmediatamente amaneció la jornada, con efectivos policiales desplegados en el barrio El Bajo, en la calle Artaza entre pasaje Luis Franco y la Avenida Virgen de Belén, en inmediaciones al club de policías retirados.

Personal policial de personal de calle, Infantería y la DDI de Buenos Aires procedieron a ingresar a un domicilio para concretar la detención de un joven de 17 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires, que tenía pedido de captura por un crimen que habría cometido en el mes de agosto en aquella provincia.

El presunto asesino se refugió en la casa de la abuela, y luego de un trabajo minucioso los efectivos que llegaron a Catamarca junto al personal local lo atraparon, y ahora están haciendo los trámites para proceder al traslado hacia el juzgado en Buenos Aires, desde donde se ha pedido la captura de este menor.