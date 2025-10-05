Catamarca: atrapan a un joven que robaba perfumes en un supermercado

En la mañana de hoy, a las 10:30, por requerimiento del SAE-911, efectivos de la Comisaría Segunda se constituyeron en un supermercado ubicado en la esquina de avenida Hipólito Yrigoyen y calle La Rioja, donde se entrevistaron con personal de seguridad privada del lugar, quien adujo que una persona del sexo masculino habría cometido un ilícito en el interior del local, para luego darse a la fuga.

Rápidamente y con las características brindadas, en la intersección de la avenida Güemes y calle Rivadavia, numerarios del Comando de Operaciones Preventivas (COP) aprehendieron al presunto autor de apellido Arréguez (21), quien tenía entre sus prendas de vestir dos perfumes, que fueron recuperados y quedaron en calidad de secuestro, por lo que fue trasladado y alojado en la seccional, quedando a disposición de la Fiscalía del Distrito Sur, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar.