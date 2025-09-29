Radio TV Valle Viejo
Catamarca: atacan a cuchillazos a un hombre en la vereda de una propiedad del barrio La Tablada

Dos hombres armados con cuchillos sorprendieron a un joven en la madrugada y lo dejaron con heridas en la cara y la espalda.

El violento hecho sacudió la tranquilidad de la Capital. En horas de la madrugada, Gabriel Herrera fue atacado a cuchillazos por dos conocidos, identificados como Lucas Nahuel Correa y el “Gringo” Galván.

La víctima se encontraba en la vereda de su domicilio, en calle Santa Cruz, tomando bebidas alcohólicas, cuando fue abordado de manera sorpresiva.
Sin mediar palabra, los agresores lo hirieron en el rostro y la espalda. Su madre, Lidia Rosa, salió a pedir auxilio a los gritos y logró que vecinos intervinieran, lo que obligó a los atacantes a huir.

El joven fue asistido por SAME y trasladado al Hospital San Juan Bautista, donde recibió puntos de sutura. La Policía ya investiga para dar con los responsables del brutal ataque.

