Catamarca: asumió la nueva directora del Área Programática N°5, Pomán

La secretaria de Asistencia en Salud Pública, Dra. Silvia Barrientos, recorrió el Hospital “Ramón Roberto Carro” de Pomán, donde puso en función a la nueva directora del Área Programática N°5, la médica pediatra Natalí Nieva.

Junto al director de Asistencia Sanitaria, Dr. Fernando Saavedra, se reunió con el personal del Hospital y realizó la presentación formal de la nueva Directora.

La Dra. Natalí Nieva agradeció “por el afectuoso recibimiento y por la oportunidad que me están dando. Es un gran desafío como persona, como profesional, así que trabajaremos para mantener los lineamientos y seguir progresando en la atención, a fin de brindar un mejor servicio a la comunidad”.

Por su parte, la directora saliente, Dra. Anahí Leiva, expresó que “ha sido una experiencia maravillosa, un ciclo cumplido, y me voy con muchísimo agradecimiento a todo el equipo del Ministerio de Salud, a todo el equipo del Área Programática N°5, a cada vecino que ha colaborado en este tiempo”.