Catamarca: así funcionarán los servicios municipales durante el feriado de hoy 25 de agosto

En San Fernando del Valle de Catamarca, varios servicios municipales modificarán su prestación de servicio hoy lunes 25 de agoato, por lo que los vecinos deben estar atentos a los siguientes datos:

  • Recolección de residuos: se brindará de manera reducida.
  • Barrido y limpieza: servicio reducido, concentrado en puntos turísticos estratégicos como La Gruta, El Jumeal, Calvario y Casa de la Puna.
  • Puntos GIRO: funcionarán con atención normal, de 8 a 20 horas.
  • Recolección diferenciada: no habrá servicio.
  • Camping Municipal: permanecerá cerrado por mantenimiento.
  • Centro de Emisión de Licencias: sin atención al público.
  • Juzgado de Faltas: sin atención al público.
  • Cementerio Municipal: atención normal, de 7 a 17 horas.

De esta manera, desde el municipio recomendaron a los vecinos no sacar los residuos en horarios no habituales, para evitar acumulación en las calles, teniendo en cuenta que el servicio será reducido.

