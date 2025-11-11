Catamarca: así están las rutas nacionales este martes

*Ruta Nacional Nº 38*
Entre el limite con La Rioja y el límite con Tucumán, transitable.
*Ruta Nacional Nº 40*
Transitable entre Cerro Negro y el límite con Tucumán.
*Ruta Nacional Nº 60*
Entre el límite con Córdoba y el límite con Chile, transitable.
En la Quebrada de La Cébila se debe utilizar desvío a la altura del kilómetro 1.134, por obra en calzada.
Disminuir la velocidad y respetar las señales preventivas.
El Paso de San Francisco estará hoy habilitado entre las 09:00 y 19:00 horas. Se permitirá el paso del último vehículo por el puesto de control migratorio del país de origen hasta las 17:30.
*Ruta Nacional 64*
Transitable entre Lavalle (límite con Santiago del Estero) y Huacra (límite con Tucumán)
*Ruta Nacional Nº 157*
Transitable desde Las Salinas hasta Frías (Santiago del Estero).
*Ruta Nacional Nº 79*
Transitable entre Casa de Piedra y Chamical, La Rioja.
*Importante:
En caso de lluvia o agua en calzada reducir la velocidad habitual al menos en un 40%, para evitar el efecto de hidro-planeo.
Precaución por la presencia de animales sueltos en la ruta en varios sectores.
Se le recomienda respetar las velocidades máximas, especialmente en travesías urbanas, el uso de cinturón de seguridad y casco protector en el caso de motociclistas.
No utilizar el teléfono móvil o celular mientras se conduce.
Encender luces bajas obligatorias, tanto de noche como de día.