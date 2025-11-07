Catamarca: asalto a mano armada dentro de un domicilio del barrio Montecristo

El pánico se apoderó de una familia del barrio Monte Cristo, en la zona norte de la Capital, cuando dos delincuentes armados irrumpieron en plena madrugada en una vivienda y amenazaron a sus ocupantes para robarles.

El hecho ocurrió alrededor de las 00:30 de este jueves, cuando Diego Alejandro Rojas (33) se encontraba junto a su pareja en su domicilio, ubicado en la manzana “A”, casa N° 7, momento en el que dos asaltantes de sexo masculino ingresaron por la fuerza.

Según la denuncia policial radicada a las 02:19, apuntaron con un arma de fuego a las víctimas y les sustrajeron los teléfonos celulares, para luego darse a la fuga con rumbo desconocido.

Efectivos policiales montaron un operativo de búsqueda en distintos sectores aledaños, aunque hasta el momento no se registraron detenciones.

La Fiscalía de Instrucción en turno dispuso la intervención de las áreas investigativas y el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para dar con los autores del violento atraco.