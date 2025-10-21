Catamarca: arrestaron a un joven, recuperaron armas de fuego y otros elementos en El Alto

En la tarde de ayer y conforme a denuncias penales radicadas por dos hombres, en las que manifestaron que habrían sido víctimas de ilícitos, tras una ardua tarea investigativa y luego de rastrillajes, numerarios de la Comisaría Departamental El Alto lograron recuperar un rifle Winchester 1892, varias cajas con cartuchos calibres 9, 22 y 44 mm., dos cargadores y una (01) carabina marca Mahely, calibre 22., con su respectivo cargador, que quedaron en calidad de secuestro, al igual que una capucha azul.

Continuando con las averiguaciones, los policías llevaron a cabo dos registros domiciliarios, uno de ellos en la Villa de El Alto y el restante en la localidad de La Cañada, donde hicieron lo propio con una motosierra Stihl y una soldadora Lusqtoff, como así también incautaron una (01) campera de color azul, que habría sido utilizada al momento de perpetrarse el delito.

Finalmente, los uniformados arrestaron en averiguación del hecho al supuesto autor, un joven de apellido Rodríguez, de 27 años de edad, oriundo de la Provincia de Tucumán, quien fue alojado en la seccional a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, desde donde se impartieron las medidas a cumplimentar.