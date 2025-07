Catamarca: Ariel Segura será la nueva voz de Los Carabajal, y admitió que “cuando me llamó Kali, me quedé mudo”

Este domingo, desde la cuenta de Facebook “Nosotros los Cantores”, confirmaron la buena noticia. En una publicación, textualmente: “Habló con el programa NOSOTROS LOS CANTORES de Catamarca el nuevo integrante del famoso grupo LOS CARABAJAL ! Se trata de ARIEL SEGURA , un gran cantor que recorrió el país con su gran voz. “Cuando me llamó Kali me quedé mudo, no lo podía creer, a pesar de que siempre esperé este momento! Ser la primera voz de Los Carabajal para mí, es más que una responsabilidad, voy a aprovechar este momento”, dijo al programa. “Lo primero que hice fue llamar a mi madre y hermana para contarles esta noticia”, comentó el cantante.

Biografía y trayectoria

El pasado 8 de marzo, con motivo del cumpleaños del intérprete, Raúl Argerich le dedicó un espacio en su cuenta de Facebook, donde repasó la trayectoria del ahora integrante de Los Carabajal:

“8 de marzo de 1982, nace Ariel Segura, cantante y músico vocalista solista, corista o primeras y terceras voces de conjunto, su registro es de tenor y en el canto folclórico su voz es nítida y firme. Si bien es nacido en Córdoba, a los tres meses de vida ya estuvo radicado en Catamarca, capital y creció en un hogar donde la presencia musical estuvo siempre alegrando su ambiente. Hijo de padre bailarín de folclore, los ritmos de la música nativa eran infaltables e iban forjando el espíritu del cantor que no se hizo esperar, ya que a los 9 añitos, apenas, ya cantaba en el coro de la escuela, donde aprende la disciplina del arte. Por ello no resulta extraño que a sus 13 años formara su primer grupo musical, junto a Nelson Villagra (nieto del recordado Cacho Villagra de “Los Arrieros”) y Manu Rojas, llamado “Las Voces del Surco”, escribe Argerich.

Y sigue: “A sus 15 años se integra a la agrupación “Canto Joven”, donde Ariel siente que es el canto lo que quiere como destino de su vida, allí trabaja con los entonces chicos, Argentino Orquera, David Zaffe, Damián Buteller, Pablo Vera, Dany Ferreyra y Leo Eschmuller, este último gran compañero en la mayor parte de su recorrido musical hasta el presente. En 1998 conforma un dúo que denomina “Contrapunto”, junto al jujeño Gustavo Bassi, y es en esa época en que conoce a Marcos Saavedra, con quién comparte guitarreadas y sueños que llevan al plano de una linda realidad en el año 2001, cuando junto a Leo Eschmuller los tres conforman “La Junta”, agrupación de música folclórica que les da sentido de pertenencia, por lo cual Ariel efusivamente afirma con emoción:-“Es y será mi lugar en el mundo y adónde quiero morir cantando!”. En “La Junta” estuvieron los músicos Luis Carlos “Ruludo” Bazán, Lulo Machado y Ale Centeno, tras excelente repercusión local rápidamente se imponen y comienzan a girar mostrando su exitosa propuesta por escenarios locales, de toda la provincia y provincias vecinas, ´pasando por los grandes escenarios folclóricos del país y llegando a la TV nacional, en el reconocido programa “Sin Estribos”. También en ese año editan su primer disco “Pido Revancha!!!”.

Finalmente, la publicación resalta: “A la par del desarrollo de “La Junta”, surgen actuaciones compartidas con grandes músicos de la gran escena folclórica nacional y de allí surge en 2004 su participación en un disco de Sergio Galleguillo en vivo, como invitado, tras lo cual en 2005 pasa a formar parte del staff del artista riojano hasta 2020, con una interrupción desde 2009 a 2013, en la cual toma el desafío de lanzarse como solista, prueba particular en un plano escénico que no debía quedar sin materializar y en ese periodo realiza un gran espectáculo llamado “Con los pies en la tierra”, junto a Eschmüller, “Chino” Décima, Pablo Agüero Cortéz, Bruno González, Marcelo Fernández y Ariel Fernández, evento en el que se grabó un disco en vivo. Tras regresar de las filas de Sergio Galleguillo, retoma su proyecto “La Junta”, con mucha fuerza y la rica experiencia de años en grandes escenarios nacionales, los más importantes festivales del país y lugares míticos como teatros de renombre en CABA, televisión y un lugar de privilegio en la escena de la música folclórica nacional. Hombre talentoso, el Ariel, ha recorrido un camino vertiginoso en el canto, con un hermoso presente junto a su amigos y hermanos musicales de “La Junta”, hoy tiene un rico bagaje de experiencias, junto al talento intacto y bien afirmado, para brindar una propuesta de alto vuelo musical y vocal. Desde esta página homenajeamos a Ariel Segura , el ocurrente y alegre amigo siempre presente para el que lo cita, deseándole logre los objetivos propuestos en este nuevo año de vida, con la fuerza y profesionalidad de costumbre y que el éxito lo acompañe: Felicidades!”

Ayer sábado, el diario El Liberal dio a conocer esta noticia con la siguiente publicación: “Ariel Segura reemplazará a Blas Sansierra como cantante de Los Carabajal. El histórico conjunto folclórico Los Carabajal atraviesa un momento de cambios. Blas Sansierra, quien durante los últimos años fue la primera voz de la agrupación y dejó su impronta personal en cada interpretación, decidió alejarse de manera inesperada para emprender un nuevo rumbo musical. La noticia tomó por sorpresa incluso a los propios integrantes del grupo. En diálogo exclusivo con El Liberal, Carlos Carabajal relató cómo se produjo la despedida: “Inesperadamente nos llamó Blas, no sabemos el motivo por el que se fue. Nos dijo que ya no iba a cantar más. Le preguntamos si había algún problema y respondió que no, que simplemente no quería seguir”, contó. Según señaló, Sansierra también declinó cumplir con los compromisos artísticos que el conjunto tenía por delante, como la presentación prevista en La Trastienda. Frente a esta situación, Los Carabajal se vieron obligados a reorganizarse con celeridad para no interrumpir su agenda de actuaciones. La vacante será ocupada por Ariel Segura, un joven cantor catamarqueño que, según expresaron sus nuevos compañeros, conoce en detalle los arreglos y el repertorio del grupo. “Tiene mucho amor por Los Carabajal. Siempre vivió con la ilusión de formar parte del conjunto”, señaló, destacando su entusiasmo y preparación para asumir el desafío”.