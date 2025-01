Catamarca: apuñaló por la espalda a su pareja que estaba con su hija en brazos, y lo liberaron

En Belén, la Fiscalía decidió liberar al atacante de una joven apuñalada mientras sostenía a su bebé de un mes y medio. El abogado Mario Nieva, quien representa a la víctima, denunció irregularidades en el proceso judicial, señalando que el agresor de apellido Izasmendi fue liberado después de que la Fiscalía modificara la carátula del caso de tentativa de homicidio a lesiones leves.

Nieva dijo que esta decisión fue tomada en una audiencia nocturna sin la presencia activa de la querella, y destacó que las heridas sufridas por la víctima son graves, persistiendo el riesgo debido a la libertad del agresor.

El abogado responsabilizó al Poder Judicial de Belén y a la fiscal que permitió esta decisión: “La verdad que es gravísimo. Nosotros estamos consternados, impotentes, porque no podemos ejercer las leyes, el derecho. Nos están haciendo un juego de ajedrez donde no nos dejan participar, no nos dejan hacer los planteos. Resulta que para el día de hoy estaba prevista la audiencia de prisión preventiva donde nosotros íbamos a insistir con la necesidad de que este hombre siga en prisión para que la querella pueda hacer las pruebas necesarias y suficientes para demostrar la gravedad del hecho, teniendo en cuenta que con la Fiscalía de Belén, nosotros no coincidimos, ya que ella recibe una apuñalada artera por la espalda con la niñita, una hijita de un mes y medio en sus brazos, y nos enteramos que entre gallos y medianoche, se le dio la libertad a este personaje”.