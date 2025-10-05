Catamarca: apuñalaron a un joven en Bañado de Ovanta

Esta mañana de domingo, alrededor de las 6:30 en la localidad de Bañado de Ovanta, Departamento Santa Rosa, un grupo de jóvenes se encontraba sobre Ruta Nacional Nº 64, en inmediaciones a un local bailable, cuando un joven de 22 años, identificado como Braian Brandán, recibió una puñalada en el abdomen.

El agresor se dio a la fuga y está siendo intensamente buscado, mientras que el herido fue trasladado al Hospital San Juan Bautista. Tomó intervención el fiscal en turno del distrito este Dr. Laureano Palacios quién ordenó las medidas a seguir.