Catamarca apuesta a la tecnología para mejorar el transporte público

El gobernador Raúl Jalil y el ministro de Integración Regional, Logística y Transporte, Eduardo Andrada, visitaron la Terminal de Ómnibus de la Capital donde se puso en marcha el Sistema de Gestión de Flota del transporte público de pasajeros, una herramienta tecnológica que permitirá controlar en tiempo real los recorridos de las unidades. El objetivo es claro: viajes más seguros, puntuales y eficientes para los usuarios. Los diputados provinciales Gustavo Aguirre y Juan Carlos Ledesma acompañaron la visita.

El nuevo sistema, que ya funciona desde hace 20 días en las cinco líneas urbanas que circulan por el centro de la ciudad, se consolida como un estándar único y obligatorio para todos los servicios bajo jurisdicción provincial. Busca garantizar trazabilidad, eficiencia en la prestación, transparencia en la gestión y profesionalización del sistema de transporte.

“Este sistema es fundamental para controlar el servicio y dar mayor seguridad a los usuarios”, destacó el ministro Andrada, al remarcar que la iniciativa permite monitorear frecuencias y trazas en tiempo real, además de brindar información confiable para optimizar los recursos públicos y privados.

La modernización incluye la instalación de cámaras de vigilancia en las nuevas unidades incorporadas al sistema y, de manera progresiva, en toda la flota. Estas estarán integradas al SAE 911, lo que permitirá reforzar la seguridad tanto del servicio como de los pasajeros. “La meta es que los 120 colectivos en circulación estén equipados y que la información se comparta en tiempo real con la Policía”, precisó Andrada, quien también aclaró que la inversión se financia con el Fondo de Mejora del Transporte.

Tecnología al servicio del usuario

El Sistema de Gestión de Flota también está vinculado al Sistema de Reclamos por QR, que habilita a los usuarios a realizar reportes inmediatos y sumarse de manera activa al control del servicio. Estos aportes se integran al trabajo de los inspectores, quienes verifican diariamente el estado de las unidades.

Con esta innovación, Catamarca avanza hacia un transporte público más ágil y confiable, priorizando la seguridad y la experiencia de los pasajeros.