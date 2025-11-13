Radio TV Valle Viejo
Catamarca: aprehenden a cuatro personas y secuestran elementos de dudosa procedencia en Paclín

Numerarios de la Subcomisaría de Balcozna llegaron hasta la Ruta Provincial N° 9, inmediaciones a Balcozna de Afuera, de esa localidad del Dpto. Paclín, y aprehendieron a tres sujetos de apellidos Castro (19)Oropel (18)Ibáñez (22) Cano (20), quienes habrían sido sorprendidos infraganti llevando una (01) jarra de cafetera, un (01) cable prolongador de corriente, una (01) tostadora, una (01) cafetera y una (01) cámara fotográfica, de los que no pudieron acreditar su legítima propiedad y procedencia.

Por lo acontecido, los elementos quedaron en calidad de secuestro y las personas fueron trasladadas y alojadas en la seccional a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.

