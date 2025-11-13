Catamarca: aprehenden a cuatro personas y secuestran elementos de dudosa procedencia en Paclín

Numerarios de la Subcomisaría de Balcozna llegaron hasta la Ruta Provincial N° 9, inmediaciones a Balcozna de Afuera, de esa localidad del Dpto. Paclín, y aprehendieron a tres sujetos de apellidos Castro (19), Oropel (18), Ibáñez (22) y Cano (20), quienes habrían sido sorprendidos infraganti llevando una (01) jarra de cafetera, un (01) cable prolongador de corriente, una (01) tostadora, una (01) cafetera y una (01) cámara fotográfica, de los que no pudieron acreditar su legítima propiedad y procedencia.

Por lo acontecido, los elementos quedaron en calidad de secuestro y las personas fueron trasladadas y alojadas en la seccional a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.