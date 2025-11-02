Catamarca: anuncio de aumento del intendente Raúl Usqueda para los empleados municipales de Fiambalá

El intendente Raúl Usqueda informó que el bono otorgado en septiembre a los empleados municipales se convertirá en un aumento fijo y permanente no remunerativo en sus salarios, a partir de los haberes de octubre que se cobrarán en noviembre.

Detalles del aumento: Personal de planta permanente y contratados: $40.000. Becados: $20.000

Este incremento representa una erogación aproximada $40 millones. El intendente Usqueda destacó que esta medida busca acompañar a los empleados municipales y a sus familias en la difícil situación económica que se vive.