Catamarca: anuncian que continuarán los fuertes vientos esta tarde y noche de jueves

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este jueves será una jornada con cielo despejado en gran parte del día, y con condiciones ventosas que se intensificarán hacia la tarde y la noche.

El pronóstico oficial anticipó que la temperatura máxima alcanzará los 24 grados en horas de la tarde. Hacia la noche, el termómetro descenderá a 20 grados.

Se anuncian vientos con mucha intensidad, en este caso desde el sector norte con velocidades de hasta 4o km/h hacia la tarde y la noche. Las ráfagas podrían alcanzar entre 51 y 60 km/h durante la tarde y mantenerse en ese rango durante la noche.