Catamarca: anuncian para esta tarde que seguirá en viento fuerte desde el Norte

Este martes será otra una jornada con viento, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, que se presentará desde el sector norte, con velocidades entre 23 y 31 kilómetros por hora. Con el correr de las horas, las condiciones se mantendrán secas, sin probabilidades de precipitaciones, lo que garantizará un día mayormente soleado.

Por la tarde, el calor se hará sentir un poco más, con una máxima estimada en 26 grados. Sin embargo, el protagonismo estará dado por el viento, que continuará soplando desde el norte con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 60 kilómetros por hora, lo que podría generar momentos de inestabilidad en zonas abiertas o de montaña.

Hacia la noche, el cielo permanecerá despejado y la temperatura descenderá levemente hasta los 24 grados, todavía con viento sostenido del norte y ráfagas que rondarán los 50 kilómetros por hora.