Catamarca: anuncian lluvias con tormentas desde hoy martes y hasta el viernes

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este martes una jornada calurosa, con posibles tormentas hacia la tarde y la noche. La temperatura máxima llegará a los 35°. La probabilidad de lluvias se ubicará entre un 10 y un 40%, acompañada de vientos moderados con velocidades que podrían mantenerse entre 23 y 31 km/h.

Hacia la noche, las tormentas podrían continuar en distintos sectores del Valle Central, aumentando el nivel de probabilidad al 70%, prolongándose durante la madrugada del miércoles, y que continuarían como lluvias sin actividad eléctrica durante la mañana y la tarde, con un marcado descenso de temperatura.

El miércoles la máxima prevista es de 25°, mientras que el jueves habría chaparrones en la madrugada y la mañana, y nuevamente alta probabilidad de tormentas con actividad eléctrica durante la tarde y la noche, de hasta un 70%, otra vez con una máxima de 25°.

El viernes seguirían los chaparrones durante la madrugada y la mañana, con una máxima de 24°.