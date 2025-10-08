Catamarca: anuncian fuertes vientos para esta tarde de miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó para este miércoles una jornada despejada y ventosa. Las condiciones del tiempo se mantendrán estables durante todo el día, sin probabilidades de precipitaciones.

Hacia la tarde, se espera un aumento de la velocidad del viento, con registros que podrían alcanzar entre 32y 41 km/h, y ráfagas de hasta 59 km/h. A pesar de ello, el ambiente se presentará agradable, con una temperatura máxima estimada en 28°, ideal para actividades al aire libre aunque con precaución ante las ráfagas.

Por la noche, el viento continuará siendo protagonista. Se prevé que las ráfagas del norte persistan con velocidades altas, mientras que la temperatura descenderá levemente hasta los 22°, manteniendo un ambiente templado y estable.