Catamarca: anuncian Ciclo Terror en el Valle, con proyección de “Noche de brujas” y el mejor cine nacional

Desde el viernes 31 de octubre y hasta el 21 de noviembre CATA, el Centro de Arte y Tecnología Aplicada, será sede de un nuevo ciclo de cine, esta vez dedicado a películas argentinas del género terror.

El ciclo “Terror en el valle” es una iniciativa de la Dirección de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Gestión Cultural e invita al público a disfrutar de la experiencia del cine de forma gratuita. Las proyecciones se realizarán los viernes 31 de octubre, 14 y 21 de noviembre, a las 19.30 hs, en el nuevo edificio de CATA, ex Casa de Gobierno y tendrá el siguiente cronograma.

El viernes 31 de octubre será la primera función en coincidencia con la “Noche de Brujas”. La proyección tendrá como antesala la narración en vivo de un cuento de terror de Juan Bautista Zalazar, interpretado por la actriz María Pessacq.

Luego, iniciará la proyección de “ATERRADOS” de Demián Rugna, una película que refleja a gente que desaparece sin dejar rastros, muertos que vuelven de sus tumbas, voces que se escuchan en los drenajes de agua, entes invisibles que asesinan personas, movimientos magnéticos que no tienen explicación. La película tiene una duración de 1h 27min y es apta para mayores de 16 años.

“De lo mejor que se ha hecho en el cine del género argentino reciente, la película de Rugna funciona muy bien como thriller fantástico y como película de suspenso y terror”, señaló el crítico de cine Diego Lerer.

Cómo sigue

El ciclo tendrá continuidad el viernes 14 de noviembre desde las 19.30 horas con la proyección de la película “SANGRE VURDALAK” de Santiago Fernández Calvete, un film que cuenta la historia de un hombre que, tras ir a matar a un vampiro, regresa a casa en la hora mágica, entre el día y la noche. Su familia duda si sigue siendo humano o si ha sido mordido por el no-muerto. Su hija adolescente está dispuesta a defenderlo, pero las dudas y el miedo crecen en el hogar a medida que se acerca la oscuridad de la noche. La película tiene una duración de 1h 26min y es apta pata mayores de 13 años.

El viernes 21 de noviembre, último día del ciclo, se proyectará desde las 19:30 horas “LOS QUE VUELVEN” de Laura Casabé, que cuenta la historia de una mujer que ruega por el regreso a la vida de su hijo. Afortunadamente, sus plegarias son escuchadas por la Iguazú, la madre del día y la noche, y el bebé abandona la muerte en un llanto vital y ensordecedor, como el sonido que produce la potente cascada de agua misionera. La película tiene una duración de 1h 32min y es apta para mayores de 16 años.