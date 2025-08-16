Radio TV Valle Viejo
Catamarca: Ambato celebró sus 156° aniversario

El departamento Ambato festejó su 156° aniversario con un acto central en Los Varela, encabezado por el gobernador Raúl Jalil y el intendente Patricio Villafañe. La jornada reunió a autoridades provinciales, comunales y vecinos, en el cierre de una semana de celebraciones.

A lo largo de este viernes y sábado, Los Varela celebró la Fiesta de Ambato con un fogón criollo, actividades recreativas para adultos mayores y familias, los artesanos y emprendedores pudieron exponer sus trabajos, entre otras celebraciones que pusieron color a los festejos.

Ya en el cierre del acto central, el jefe comunal agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial, destacando la construcción del puente de Singuil, la pavimentación de la Ruta Provincial N°1 y la entrega de viviendas. “Ambato ha crecido gracias al esfuerzo de su gente y al trabajo conjunto con la provincia. La inversión pública estratégica es el camino para fortalecer servicios y abrir oportunidades”, afirmó.

Las autoridades presentes anunciaron una serie de obras a concretar en el corto plazo, entre las que se incluyen la finalización de la red de agua potable en El Tabique, mejoras en el sistema de salud, la remodelación del salón comunitario de Las Chacritas y la continuidad del programa de mejoras habitacionales que ya alcanzó a las nueve localidades del departamento. También adelantó la puesta en marcha de un aserradero en Los Castillos que generará empleo local.

La directora de la Escuela Secundaria N° 35 de Los Varela, Emilce Ferreyra, hizo un llamado a defender la identidad cultural y el espíritu de trabajo de la región. “Ambato no es solo un territorio geográfico, es un símbolo de fortaleza y compromiso. Nuestros alumnos tienen la esperanza de que seguirá creciendo”, expresó.

Del acto principal participaron el diputado nacional Dante López Rodríguez, el diputado provincial Maximiliano Mascheroni, la intendenta de Fray Mamerto Esquiú, Alejandra Benavidez, el intendente de Las Juntas, Jorge Herrera, y la senadora departamental, Romina Wiliams, entre otras autoridades.

