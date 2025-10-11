Radio TV Valle Viejo
Catamarca: alumnos del Instituto San Martín Presentan Innovador Proyecto T-CONTROL para la producción de vino

En un claro ejemplo de cómo la educación técnica impulsa la innovación local, los alumnos del Instituto San Martín presentaron ante la Secretaría su proyecto T-CONTROL.

Los alumnos del área de Robótica del Instituto San Martín realizaron la presentación oficial de su proyecto T-CONTROL, una propuesta tecnológica innovadora destinada a optimizar el control de temperatura en la fermentación del jugo de uva, proceso clave en la elaboración de vinos.

El evento tuvo lugar ante la Secretaría de Tecnología Aplicada a la Producción, donde los estudiantes expusieron el funcionamiento, los beneficios y las potenciales aplicaciones del sistema.

T-CONTROL combina hardware y software en un dispositivo inteligente capaz de regular automáticamente la temperatura de los piletones de fermentación, garantizando condiciones óptimas en tiempo real. Además, el sistema ofrece conectividad a internet, lo que permite a enólogos y productores monitorear y ajustar el proceso de manera remota desde cualquier dispositivo.

Este avance tecnológico no solo mejora la eficiencia y calidad del proceso de fermentación, sino que también contribuye a un notable ahorro energético y económico. Su versatilidad le permite ser aplicado en otros ámbitos industriales, como cámaras frigoríficas, supermercados o sistemas de refrigeración automatizados, ampliando significativamente su campo de acción.

Durante la exposición, los alumnos destacaron la importancia de la innovación aplicada al sector productivo y la necesidad de incorporar tecnologías accesibles que potencien la competitividad de la producción local.

La Secretaría de Tecnología Aplicada a la Producción manifestó su interés en acompañar el desarrollo del proyecto, valorando el compromiso de los estudiantes y docentes del Instituto San Martín con la formación técnica y la búsqueda de soluciones prácticas para los desafíos del sector agroindustrial.

Este tipo de iniciativas refuerza la articulación entre la educación técnica y el desarrollo productivo, demostrando que la creatividad y el conocimiento de los jóvenes pueden transformarse en herramientas concretas para la innovación y el crecimiento regional.

